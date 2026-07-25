Мэр Краснодара Наумов поздравил следователей с профессиональным праздником

День сотрудника органов следствия России ежегодно отмечается 25 июля Фото: Архив "КП".

Глава Краснодара Евгений Наумов поздравил действующих следователей и ветеранов ведомства с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации, который ежегодно отмечается 25 июля.

Мэр кубанской столицы рассказал об общественной значимости этой профессии, отметив, что для следователей соблюдение буквы закона и восстановление справедливости являются ежедневным трудом. По его словам, эта сложная работа требует не только безукоризненных юридических знаний, но и уникального набора личных качеств: развитого аналитического мышления, непоколебимой воли и высокой эмоциональной выдержки.

«За каждым уголовным делом стоит кропотливый труд: сбор доказательств, анализ улик, допросы свидетелей, восстановление картины преступления буквально по крупицам, — отметил Евгений Наумов. — От вашего профессионализма, принципиальности и внимания к деталям зависят судьбы людей».

Глава города выразил искреннюю признательность ветеранам следствия, передающим свой бесценный опыт молодому поколению, а также пожелал действующим сотрудникам крепкого здоровья, удачи, новых профессиональных успехов и надежного семейного тыла.