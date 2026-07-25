На Крымском мосту временно приостановили движение автомобилей 25 июля

Крымский мост Фото: Архив "КП".

Днем 25 июля временно приостановили движение автомобилей по Крымскому мосту. Об этом сообщили в канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в 12:14.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении официального канала.

Пока проехать по мосту нельзя, всех призвали сохранять спокойствие и внимательно слушать указания сотрудников транспортной безопасности.

По обновленной информации, движение возобновили через 45 минут.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту ввели новые правила действий на для водителей.

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