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НовостиОбщество25 июля 2026 9:27

На Крымском мосту временно приостановили движение автомобилей 25 июля

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Крымский мост

Крымский мост

Фото: Архив "КП".

Днем 25 июля временно приостановили движение автомобилей по Крымскому мосту. Об этом сообщили в канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в 12:14.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении официального канала.

Пока проехать по мосту нельзя, всех призвали сохранять спокойствие и внимательно слушать указания сотрудников транспортной безопасности.

По обновленной информации, движение возобновили через 45 минут.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту ввели новые правила действий на для водителей.

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