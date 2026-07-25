На Кубани похоронили утонувших в Новороссийске братьев-школьников

Подростков похоронили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

25 июля в станице Северской Краснодарского края похоронили двух родных братьев, которые утонули на Суджукской косе в Новороссийске.

Напомним, 9-классник и его брат-выпускник школы погибли 23 июля. Все произошло на глазах отца.

«Младший из братьев решил дойти по мелководью до островка. В какой-то момент глубина действительно казалась пустяковой. Но природа этого места коварна: внезапно налетевшее течение буквально сбило мальчика с ног и начало стремительно уносить в открытое море», – поделились с «КП»-Кубань» знакомые семьи.

Папа бросился за сыном, следом за ним поплыл второй подросток. В итоге старший сын захлебнулся. Его быстро вытащили на берег, но спасти уже не удалось. Младшего же искали в море несколько часов.

По факту произошедшего следователи проводят проверку.

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