На Кубани введут раздельный сбор мусора с 1 сентября

В Краснодарском крае начнут разделять мусор Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Кубани с 1 сентября стартует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами: в регионе вводят двухпоточный раздельный сбор мусора. Об этом проинформировали в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Теперь жителям и гостям края предстоит сортировать мусор по двум основным категориям, для каждой из которых предусмотрен контейнер определенного цвета:

- серый бак предназначен для смешанных коммунальных отходов (пищевые отходы, средства гигиены, загрязненная упаковка и другие неперерабатываемые отходы);

- синий бак будет служить для сбора сухих вторичных ресурсов, которые можно отправить на переработку (пластик, бумага, картон, стекло и металл). Чтобы повысить качество перерабатываемого сырья, упаковку советуют освободить от содержимого и, если возможно, смять.

В ведомстве рассчитывают, что внедрение системы поможет нарастить объемы качественного вторсырья для переработки и одновременно уменьшить долю отходов, которые отправляются на захоронение.