Разработчики Кубани создали прототип платформы для совместной аренды жилья

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В молодежном лагере «Регион 93» прошел 48 часовой ИТ хакатон. Мероприятие состоялось в рамках секции, организованной фондом развития инноваций по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Молодые разработчики Краснодарского края представили прототипы решений для сферы совместной аренды жилья. Их задача состояла в том, чтобы создать тестовую версию цифровой платформы: она должна помогать пользователям безопасно подбирать жилье и находить соседей для совместной аренды.

По словам руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Юлии Приходько, хакатоны — эффективный инструмент развития технологического предпринимательства. Они дают молодым специалистам шанс проявить себя, получить опыт разработки продукта, научиться работать в команде и выстраивать взаимодействие с потенциальными заказчиками.

«Для региона это возможность находить перспективные проекты и команды, которые в дальнейшем могут стать частью инновационной экономики Краснодарского края, – отметила она. – Наша задача – создавать условия, при которых такие инициативы получают продолжение и превращаются в реальные технологические решения и успешные стартапы».