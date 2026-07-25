В зону отключения попали семь подстанций Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре днем 25 июля произошло массовое отключение электроэнергии сразу в нескольких районах города. Причиной инцидента стало срабатывание автоматической защиты на одной из высоковольтных линий электропередач.

Почему нет света в Краснодаре 25 июля 2026

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе краевого центра со ссылкой на энергетиков, в результате технологического сбоя временно прекратили работу семь электрических подстанций. Это и привело к обесточиванию жилых домов и социальных объектов.

В настоящее время на месте повреждения высоковольтной линии работают аварийные бригады энергетиков. Специалисты приступили к переподключению на резервные и обходные схемы электроснабжения.

«Энергетики делают все необходимое, чтобы в ближайшее время подача электроэнергии была восстановлена в полном объеме», – прокомментировали в диспетчерской службе Краснодара, отметив, что продолжают контролировать ситуацию.

По обновленным данным, энергоснабжение полностью возобновили.

«МЭС Юга в течение часа восстановили передачу электроэнергии потребителям отдельных районов Краснодарского края, обесточенным после срабатывания противоаварийной автоматики в магистральных сетях на фоне обширного грозового фронта, проходящего по территории Юга», – рассказали в энергетики.

Однако неблагоприятные погодные факторы сохраняются. Энергетики работают в усиленном режиме.