Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Краснодаре днем 25 июля произошло массовое отключение электроэнергии сразу в нескольких районах города. Причиной инцидента стало срабатывание автоматической защиты на одной из высоковольтных линий электропередач.
Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе краевого центра со ссылкой на энергетиков, в результате технологического сбоя временно прекратили работу семь электрических подстанций. Это и привело к обесточиванию жилых домов и социальных объектов.
В настоящее время на месте повреждения высоковольтной линии работают аварийные бригады энергетиков. Специалисты приступили к переподключению на резервные и обходные схемы электроснабжения.
«Энергетики делают все необходимое, чтобы в ближайшее время подача электроэнергии была восстановлена в полном объеме», – прокомментировали в диспетчерской службе Краснодара, отметив, что продолжают контролировать ситуацию.
По обновленным данным, энергоснабжение полностью возобновили.
«МЭС Юга в течение часа восстановили передачу электроэнергии потребителям отдельных районов Краснодарского края, обесточенным после срабатывания противоаварийной автоматики в магистральных сетях на фоне обширного грозового фронта, проходящего по территории Юга», – рассказали в энергетики.
Однако неблагоприятные погодные факторы сохраняются. Энергетики работают в усиленном режиме.