Мэр Краснодара провел встречу с многодетными семьями. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Прикубанском округе Краснодара развивают инфраструктуру для многодетных семей, получивших земельные участки в хуторах Октябрьском, Копанском и Новом. На встрече с горожанами глава Краснодара Евгений Наумов и председатель Гордумы Вера Галушко обсудили ход работ и дальнейшие планы.

Сейчас в хуторе Октябрьском завершаются работы по строительству подводящих газопроводов. Жители уже могут подавать заявки на техническое присоединение. В Копанском построены распределительные газопроводы по нескольким улицам, заключено 17 договоров на подключение. В Новом подведение газа планируют начать в начале 2027 года: сначала проложат сеть высокого давления, а затем обеспечат дома топливом.

Параллельно решают вопросы освещения и дорог. В Копанском установили светильники на солнечных батареях, в Новом подготовлены проекты уличного освещения. По поводу дороги на улице Почтовый Тракт, где регулярно появляются ямы, Евгений Наумов поручил администрации разобраться с ситуацией; при наличии материала власти предоставят технику для грейдирования.

Кроме того, идет подготовка к капитальному ремонту детсада № 219 в Копанском. Проектно сметная документация проходит экспертизу. Также запланированы работы по благоустройству: ремонт контейнерной площадки и ликвидация свалки покрышек в Октябрьском, установка ограждения для мусорных контейнеров в Копанском.