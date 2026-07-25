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НовостиПроисшествия25 июля 2026 20:28

В станице Раевской под Новороссийском обломки БПЛА повредили частный дом

Обломки дронов упали в станице Раевской под Новороссийском
Галина КОПЫЛОВА
Пожар оперативно потушили

Пожар оперативно потушили

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В станице Раевской под Новороссийском упали обломки беспилотного летательного аппарата. В результате ЧП пострадал один из жилых домов.

Металлические обломки рухнули на частное домовладение, повредив кровлю и стены дома. Из-за падения обломков также вспыхнул пожар.

«Пострадавших нет. В результате падения фрагментов БПЛА повреждена кровля частного дома и стены, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — прокомментировали в краевом оперштабе.

Сейчас на месте падения обломков продолжают работу экстренные и специальные службы, которые оценивают масштаб ущерба для оказания помощи владельцам пострадавшего дома.