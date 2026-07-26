Три улицы без света: В Карасунском округе Краснодара из-за аварии отключились 20 подстанций

Ведутся восстановительные работы

В Карасунском внутригородском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. Из-за локального повреждения на распределительных сетях без света остались жители нескольких крупных улиц.

- Причиной коммунального ЧП стало технологическое нарушение на воздушной линии электропередачи напряжением 6-10 кВ. Из-за этого из строя временно вышли сразу 20 трансформаторных подстанций, обеспечивающих подачу ресурса в жилой сектор, - сообщили в ЕДДС города.

По информации городских служб, без электроэнергии сейчас остаются дома, расположенные на улицах: Белградская; Донбасская; Шипкинская.

На месте уже развернуты восстановительные работы. Аварийно-ремонтная бригада энергетиков оперативно приступила к ликвидации повреждения на линии. Точные сроки возвращения света в дома краснодарцев будут понятны после завершения диагностики кабеля.