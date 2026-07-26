Ночные ливни и грозовой циклон сбили жару на Кубани

На Кубани ливни сбили жару

Краснодарский край наконец-то получил долгожданную передышку от изнуряющего летнего пекла. Прошедшие ночью грозовые ливни принесли в регион долгожданную прохладу и заметно понизили столбики термометров.

- Сегодня, 26 июля, погоду на Кубани определяет тыловая часть циклона, центр которого медленно смещается к северу из Низовий Волги. В связи с этим в регионе установилась облачная с прояснениями погода, местами еще продолжатся кратковременные грозовые дожди, а температура воздуха продолжит падать до нетипичных для кубанского лета отметок, - сообщил метеоролог «Фобос» Михаил Леус.

В Краснодаре днем воздух прогреется всего до +24…+26 °C — настоящий подарок для уставших от зноя жителей и гостей города. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 5-10 м/с, но при грозе он по-прежнему может быть порывистым.

Впрочем, прятать купальники и летние вещи далеко не стоит — прохладная передышка будет недолгой. Уже в понедельник, 27 июля, осадки в краевой столице прекратятся. Ночью температура составит комфортные +17…+19 °C, а днем солнце снова начнет активно припекать — столбики термометров вернутся к отметкам +29…+31 °C.