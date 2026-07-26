Вениамин Кондратьев поздравил военных моряков с 330-летием ВМФ России

26 июля отмечается День ВМФ

Для Краснодарского края, имеющего сотни километров морских границ и принимающего в Новороссийске корабли Черноморского флота, День Военно-морского флота — праздник стратегический и глубоко личный. В этом году он особенный — легендарный отечественный флот отмечает грандиозный юбилей.

С праздником ветеранов, личный состав флота и всех жителей Кубани поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он напомнил, что уже более трех веков флот надежно стоит на страже южных рубежей и национальных интересов нашей страны в мировом океане.

Сегодня российский флот — это уникальный сплав передовых технологий и несгибаемого характера. Глава Кубани отметил, за счет чего Россия удерживает статус великой морской державы.

«В этом году исполняется 330 лет со дня основания Военно-морского флота России. Все эти годы он остается надежным гарантом суверенитета и интересов нашей страны на просторах мирового океана. Современный ВМФ – это передовые корабли, подлодки, высокоточная навигация и новейшие комплексы вооружения, благодаря которым Россия по праву считается одной из ведущих морских держав», - написал Кондратьев.

Особое внимание губернатор уделил преемственности поколений. По его словам, в основе нынешней оборонной мощи лежит подвиг предков, на который сегодня равняются современные экипажи, противостоящие новым глобальным вызовам.