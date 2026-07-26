На Кубани в ДТП погиб лидер ветеранов Афганистана из Усть-Лабинска

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Усть-Лабинский район понес тяжелую, невосполнимую утрату. В ночь на 26 июля в результате дорожно-транспортного происшествия трагически оборвалась жизнь известного общественного деятеля, патриота и чуткого педагога Сергея Владимировича Боровика. Человек с большим сердцем, он воспитал не одно поколение настоящих мужчин и до последних дней оставался верным защитником ветеранского братства.

Сергей Боровик был ключевой фигурой в патриотическом движении района. Он возглавлял районное отделение «Российского союза ветеранов войны в Афганистане» и руководил известным военно-патриотическим клубом «Смена». Для сотен усть-лабинских мальчишек и девчонок он был не просто руководителем, а мудрым наставником, «батей», который учил любить Родину не на словах, а на деле.

Глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью активиста выразил глава Усть-Лабинского района Станислав Гайнюченко

«Сергей Владимирович посвятил себя патриотическому воспитанию молодежи, поддержке ветеранов и общественной работе, всегда был готов прийти на помощь, делился своим опытом, знаниями и душевным теплом. Его уважали коллеги, друзья, воспитанники и все, кому довелось с ним работать. Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким», — написал руководитель муниципалитета в своих социальных сетях.