Кубанская пенсионерка загадала желание на 57-летие и выиграла 10 млн рублей

Пенсионерка выиграла 10 млн

Пенсионерка Вероника из Краснодарского края решила материализовать свои мысли с точностью до рубля — и сорвала колоссальный куш прямо в собственный день рождения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора всероссийских государственных лотерей, жительница Кубани свой 57-й день рождения отмечала в кругу семьи. Дочь приготовила для именинницы красивый торт с цифрами «5» и «7». Пока гости ждали заветного вздоха именинницы, женщина мысленно отправила запрос во Вселенную, попросив у судьбы финансового благополучия для своих близких в очень конкретной форме.

«Вероника, задувая свечу на торте, загадала желание: победу в лотерее и благополучие для своей семьи. После этого у счастливицы появилась уверенность, что ее мечта должна непременно исполниться. Тогда она купила четыре билета лотереи, один из которых и принес выигрыш суперприза в 10 миллионов рублей», — поделились деталями истории представители лотереи.

Женщина годами выстраивала сложные математические комбинации, пытаясь перехитрить генератор случайных чисел с помощью времени на часах.

«У Вероники была особая тактика: при покупке билетов она ориентировалась на время до начала тиража. Женщина высчитывала минуты и секунды так, чтобы в них обязательно содержались числа 5 и 8. Однако в этот судьбоносный день внутренний голос шепнул ей забыть про формулы. Предчувствие подсказало просто довериться удаче и приобрести билеты со случайными числами», — рассказывают организаторы.

Миллионы не вскружили голову рассудительной пенсионерке: тратить шальные деньги на роскошь и лимузины она не планирует, у нее гораздо более земные и благородные цели.

«Выигрыш Вероника решила направить на покупку собственного дома для любимой дочери и на укрепление своего здоровья, чтобы еще много лет радовать близких новыми победами. А всем остальным участникам лотерей она советует не зацикливаться на сухом расчете удачи при покупке билета, а просто думать о хорошем. По ее мнению, залог успеха — оставаться добрым, понимающим человеком, ведь к тем, кто сострадает и помогает другим, фортуна обязательно повернется лицом».