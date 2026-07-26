В Новороссийске прогремят выстрелы и звуки боя

В городе организуют реконструкцию боя

Жителей и гостей города-героя Новороссийска просят сохранять абсолютное спокойствие: в пригороде развернется масштабная военно-историческая реконструкция в честь Дня Военно-Морского Флота.

Сегодня, 26 июля, во второй половине дня в окрестностях Новороссийска будут слышны громкие хлопки и залпы орудий. Пугаться этих звуков не стоит — никакой угрозы для населения они не представляют.

Взрывы и стрельба станут частью праздничной программы, которую подготовили активисты местного «Союза патриотов». Горожане и туристы смогут увидеть зрелищное театрализованное шоу, посвященное подвигам наших защитников.

Грохот холостых патронов раздастся в легендарном Мысхако — месте, где в годы Великой Отечественной войны ковалась победа на Малой Земле.

«Стрельба из холостых орудий станет частью театрализованных реконструкций исторического и современного боя в рамках военно-патриотического мероприятия от "Союза патриотов" Новороссийска в честь Дня ВМФ. Мероприятие начнется в 16:00 в селе Мысхако у мемориала "Колодец жизни"», — сообщили в МЦУ города.

Гостей праздника ждут воссозданные сцены знаковых битв прошлого и демонстрация тактики современного боя.

Жителей окрестных домов и прохожих убедительно просят не поддаваться панике при звуках стрельбы. Все оружие, задействованное в реконструкции, стреляет исключительно безопасными холостыми зарядами, а само мероприятие полностью согласовано с городскими властями и контролируется экстренными службами.