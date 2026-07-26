Россия продлевает запрет на экспорт бензина до конца 2026 года

Какие меры действуют во время нестабильной ситуации с топливом

Российское правительство решило всерьез перекрыть пути утечки топлива за рубеж ради спокойствия на отечественных заправках. Вице-премьер Александр Новак объявил о жестком решении: запрет на экспорт бензина из страны будет продлен до самого конца 2026 года, сообщает Онлайн47.

Этого решения ждали и автомобилисты, и эксперты рынка. Защитный барьер, который должен сдержать цены на АЗС внутри страны и победить локальные дефициты, останется в силе еще на несколько месяцев.

Решение принималось на самом высоком уровне — на заседании профильного правительственного штаба. Причем под экспортное табу попали абсолютно все игроки топливного сектора.

Правительство решило закрутить гайки до упора, не оставляя серых лазеек ни для нефтяных гигантов, ни для ушлых посредников.

«Соответствующее решение было принято на штабе, и оно касается как производителей, так и компаний, не занимающихся производством топлива», — цитирует ТАСС заявление вице-премьера Александра Новака.

Это означает, что вывозить дефицитное топливо за рубеж по серым схемам не смогут даже независимые трейдеры-перекупщики.

Если с бензином ситуация принципиальная, то в отношении дизельного топлива (солярки) правительство готово проявить гибкость. Здесь у Минэнерго и вице-премьера другая головная боль — как пройти по тонкому льду и не перегрузить отечественные склады.

Ограничения на вывоз дизеля планируют постепенно отменять по мере того, как ситуация на внутреннем рынке окончательно стабилизируется. Сделать это нужно вовремя, чтобы избежать затоваривания резервуаров на заводах и, как следствие, вынужденного падения объемов нефтепереработки.

Александр Новак подчеркнул: интересы российского водителя — в безусловном приоритете, но и душить отечественные заводы простоями никто не собирается.

«После полного насыщения внутреннего рынка для России станет принципиально важным наращивать экспортные поставки дизельного топлива — это позволит обеспечить загрузку отечественных нефтеперерабатывающих мощностей на полную мощность», — резюмировал вице-премьер.

Такой сбалансированный подход должен убить сразу двух зайцев: защитить кошельки российских автомобилистов от ценовых скачков на АЗС и при этом дать нефтеперерабатывающей отрасли работать на максимуме своих возможностей.