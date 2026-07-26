Собака едет на дачу: 5 золотых правил безопасности от кинологов

Как брать собаку на дачу

Дачный сезон — это не только отдых, но и риски для домашних животных. Чтобы поездка за город не закончилась в ветклинике, Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рекомендует соблюдать пять простых правил. Об этом сообщает Онлайн47.

1. Безопасная перевозка

Собака в машине не должна свободно гулять по салону или высовывать голову в окно. Используйте закрепленную переноску или специальную автомобильную шлейку, пристегнутую к ремню безопасности. Это спасет питомца от травм при резком торможении.

2. Идентификация (Адресник)

Одного чипа недостаточно. На ошейнике обязательно должен быть адресник с номером телефона владельца. Идеальный вариант — GPS-трекер, который позволит найти беглеца через смартфон.

3. Защита от паразитов и прививки

Дача — это клещи и встречи с дикими животными. Перед поездкой убедитесь, что питомец привит (особенно от бешенства) и обработан от клещей. Защита должна начать действовать еще до выезда за город.

4. Профилактика теплового удара

У собаки всегда должен быть доступ к воде и тень для отдыха. Важно: не стригите собаку слишком коротко! Шерсть защищает кожу от солнечных ожогов и перегрева, работая как естественный термоизолятор.

5. Опасные растения и химия

Многие цветы на клумбах ядовиты для собак: тюльпаны, нарциссы, ландыши, лилии и гортензии. Также прячьте подальше удобрения и бытовую химию — любопытство питомца может привести к тяжелому отравлению.