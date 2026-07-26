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НовостиОбщество26 июля 2026 14:08

Сочи, Геленджик и Краснодар вошли в топ-10 популярных направлений июля в России

Города Краснодарского края возглавили рейтинг самых популярных направлений для путешествий в июле
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Самые популярные направления отдыха

Самые популярные направления отдыха

Краснодарский край в очередной раз подтвердил статус главного туристического магнита страны. В разгар летнего сезона сразу три кубанских города вошли в престижный национальный топ-10 самых востребованных направлений для путешествий в июле.

Аналитики популярного сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» подвели итоги экватора лета. И хотя первое место в общероссийском рейтинге предсказуемо занял Санкт-Петербург (оставив позади Москву и Казань), Краснодарский край стал абсолютным триумфатором по количеству представленных в топе городов, пишет Онлайн47.

В элитный список лучших мест для июльских поездок вошли сразу три кубанских центра силы: Сочи — безоговорочный лидер пляжного и круглогодичного отдыха; Геленджик — любимая бухта миллионов россиян, манящая своими набережными; Краснодар — южная столица, которая из транзитного пункта давно превратилась в самостоятельный центр сити-туризма с потрясающим парком Галицкого и яркой гастрономией.

Помимо них, в топ также попали Минск, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург и Владивосток.

«Наиболее часто туристы бронировали однокомнатные квартиры и студии, расположенные в центральных районах городов. При этом средняя продолжительность подобных поездок составляла порядка трех дней — россияне активно практикуют формат туров выходного дня», — отмечают эксперты.