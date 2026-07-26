Завершены поиски бабушки и 5-летней внучки в Новороссийске

В Новороссийске нашли 5-летнюю девочку с бабушкой

54-летняя Фаниля Хуснутдинова и ее пятилетняя внучка 25 июля не вернулись с прогулки в Новороссийске. Утром 26 июля в поисковом отряде "Лиза Алерт" сообщили, что родственницы найдены, с ними все в порядке.

Ранее волонтеры объявили поиск женщины и ребенка и попросили жителей города помочь установить их местонахождение. Информация о пропавших распространялась в социальных сетях и местных сообществах.

После того как бабушку и внучку нашли, поисковые мероприятия прекращены. Дополнительные подробности их исчезновения и обнаружения пока не сообщаются.