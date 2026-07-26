В Сочи льют дожди

Утром 26 июля над Черным морем в районе Сочи очевидцы заметили сразу несколько смерчей. На курорте заранее объявили штормовое предупреждение. Купание во время непогоды запрещено.

- По данным метеорологов, в течение 26 июля, а также ночью и утром 27 июля в Сочи и на федеральной территории Сириус ожидается комплекс опасных погодных явлений: сильные дожди и ливни с грозами, местами град и шквалистый ветер с порывами до 20–22 метров в секунду, - предупредили в мэрии города.

В Сочи над морем закружили смерчи

На участке побережья от Магри до Веселого сохраняется опасность формирования смерчей над морем. Также ожидается усиление волнения до четырех баллов. Высота волн может составить 1,3–1,8 метра, направление — юго-западное.

На реках возможен резкий подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Кроме того, возрастает риск схода небольших селевых потоков.