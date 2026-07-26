В Сочи над морем закружили смерчи

Утром 26 июля над Черным морем в районе Сочи очевидцы заметили сразу несколько смерчей. На курорте заранее объявили штормовое предупреждение. Купание во время непогоды запрещено.
- По данным метеорологов, в течение 26 июля, а также ночью и утром 27 июля в Сочи и на федеральной территории Сириус ожидается комплекс опасных погодных явлений: сильные дожди и ливни с грозами, местами град и шквалистый ветер с порывами до 20–22 метров в секунду, - предупредили в мэрии города.
На участке побережья от Магри до Веселого сохраняется опасность формирования смерчей над морем. Также ожидается усиление волнения до четырех баллов. Высота волн может составить 1,3–1,8 метра, направление — юго-западное.
На реках возможен резкий подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Кроме того, возрастает риск схода небольших селевых потоков.