В Сочи трижды прозвучат учебные выстрелы

О стрельбах сообщили в Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие. Сегодня, 26 июля, в акватории Морского порта Сочи пройдут плановые учебные стрельбы.

Выстрелы прозвучат три раза: в 13:05; в 17:50; в 22:45.

- Перед началом тренировок жителей дополнительно предупредят по системе речевого оповещения, - сообщили в мэрии города.

Учебные стрельбы являются частью плановой отработки действий военнослужащих и не несут угрозы для населения. Власти призывают сочинцев и туристов сохранять спокойствие.

Подобные тренировки необходимы для поддержания готовности сил и повышения безопасности в городе.