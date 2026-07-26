Россиянам рассказали, как молятся святому Гавриилу об исцелении детей

Фото: Юшкова Ольга

26 июля православные верующие вспоминают святого Гавриила Белостокского. По словам заместителя председателя Всемирного русского народного собора Михаила Иванова, к святому обращаются с молитвами об исцелении детей и защите их от бед.

Святой Гавриил особенно почитается в России, Белоруссии и Польше. Согласно церковному преданию, младенец Гавриил был похищен из дома родителей и замучен за отказ отречься от христианской веры.

После обнаружения его тела, как говорится в предании, у места захоронения стали происходить чудеса исцеления. Поэтому верующие обращаются к святому с молитвами о здоровье детей, защите от опасностей, а также о терпении и мудрости для родителей.

«Ему молятся об исцелении от болезней, особенно от детских недугов. Также молятся о защите детей от злых людей и различных напастей, о даровании родителям терпения и мудрости в воспитании. В народной традиции святого Гавриила просят о помощи в трудных семейных обстоятельствах», — заявил Михаил Иванов в комментарии NEWS.ru.

В день памяти святого верующие могут посетить храм, поставить свечу перед его иконой и прочитать молитвы. При этом духовная поддержка не заменяет медицинскую помощь: при болезни ребенка необходимо своевременно обращаться к врачу и следовать его рекомендациям.