Как забыть бывшего и начать новые отношения: короткие советы психолога

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После расставания легко застрять в воспоминаниях и начать идеализировать прошлое. Психолог Евгения Александрова рассказала NEWS.ru, как пережить разрыв и не повторить прежние ошибки.

Не путайте любовь с тоской

Часто женщина скучает не по бывшему партнеру, а по чувствам, которые испытывала рядом с ним. После расставания воспоминания могут казаться ярче, а недостатки отношений — забываться. Важно не цепляться за иллюзии и оценивать ситуацию объективно.

Смотрите на поступки

Если мужчина много обещает, но не предлагает встреч и проявляется только тогда, когда ему удобно, это может говорить о неготовности к серьезным отношениям. Насторожиться стоит и в том случае, если он не интересуется вашей жизнью, а инициатива всегда исходит только от вас.

Общение с бывшей

Если у мужчины есть дети от предыдущих отношений, общение с их матерью нормально — но лучше ограничивать его вопросами воспитания, здоровья и графика встреч. Постоянные переписки с бывшей без объективной причины могут указывать на эмоциональную незавершенность прошлых отношений.

Не тащите отношения одна

Не нужно брать на себя всю ответственность за быт, встречи и развитие пары. Полезно снизить контроль и посмотреть, будет ли партнер проявлять инициативу самостоятельно. Если этого не происходит, стоит задуматься, нужны ли вам такие отношения.

Первое свидание после расставания

Психолог советует не затягивать первую встречу — оптимально ограничить ее 40 минутами. Подойдет прогулка или кафе. Не стоит сразу рассказывать всю историю прошлых отношений: чрезмерная откровенность может создать ложное ощущение близости.

Главное — не искать нового партнера только из страха одиночества. После расставания важно вернуть внимание к себе, своим желаниям и планам.