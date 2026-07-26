Ремонт без трещин: эксперт рассказал, как упростить покраску стен

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Правильная подготовка поверхности поможет избежать трещин, пятен и полос после покраски. Эксперт по внутренней отделке Алексей Орехов рассказал NEWS.ru, как облегчить ремонт.

По словам специалиста, для выравнивания стен лучше использовать готовую пастообразную шпаклевку. Ее не нужно самостоятельно замешивать, а работать с материалом проще и чище.

«Не стоит наносить один толстый слой шпаклевки — он может неравномерно высохнуть и потрескаться. Достаточно сгладить заметные ямы и перепады толщиной один–два миллиметра. Готовая шпаклевка в пластиковом ведре избавляет от пыли и ошибок при замешивании», — пояснил Орехов.

После высыхания шпаклевки стену необходимо загрунтовать. Эксперт рекомендует использовать акриловый грунт глубокого проникновения и наносить его валиком с длинным ворсом.

Грунтовать поверхность нужно в два слоя. Между нанесениями следует выдержать не менее трех-четырех часов, чтобы состав полностью высох.

«Грунтовка должна впитаться в поверхность, а не просто смочить ее. Если пропустить этот этап, шпаклевка начнет неравномерно вытягивать влагу из краски. В результате покрытие может лечь полосами и пятнами», — предупредил эксперт.