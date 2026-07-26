Голубика, чай и бананы: Мэр Сочи рассказал об успехах местного агротуризма

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В Сочи активно развивается субтропическое сельское хозяйство и агротуризм. О том, как фермеры курорта увеличивают объемы производства, сообщил глава города Андрей Прошунин.

В этом году в хозяйстве Вардане собрали более трех тонн голубики — на 50% больше, чем в 2025 году. По словам мэра, такие результаты подтверждают уверенное развитие отрасли.

«Проект "Выбирай сочинское" помогает нашим производителям, а агротуризм становится важной частью отдыха на курорте. Сегодня около 20 предприятий ежегодно принимают 150 тысяч гостей. Среди них — ягодные хозяйства, чайные плантации и единственная в России банановая ферма», — отметил Андрей Прошунин.

Глава Сочи заверил, что город продолжит поддерживать сельхозпредприятия, которые создают рабочие места и обеспечивают жителей качественной продукцией. Такие проекты делают Сочи привлекательным для туристов круглый год.