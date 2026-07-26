Обстоятельства выясняются

В ночь на 26 июля в поселке Лоо произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

- По предварительным данным, 33-летний водитель ВАЗ-2107 при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу большегрузу Shacman, - сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Момент смертельного ДТП с большегрузом в Сочи попал на видео

В результате столкновения водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи. Его 29-летнего пассажира госпитализировали.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Момент аварии попал на видео, кадры опубликовали в полиции Кубани.