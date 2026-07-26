Три поезда прибудут на Кубань с задержкой из-за непогоды в Ростовской области

РЖД стабилизирует расписание поездов

После непогоды в Ростовской области сохраняются задержки поездов, следующих в Краснодарский край и обратно. Максимальное время опоздания достигает семи часов.

По актуальной информации Северо-Кавказской железной дороги, сейчас с задержкой следуют 111 поездов. Восемь ранее задержанных составов уже прибыли на конечные станции.

Изменилось время отправления нескольких поездов, связанных с кубанскими курортами:

№ 326 Новороссийск — Пермь отправится 26 июля не ранее 17:30 вместо 15:40;

№ 151 Анапа — Москва — не ранее 18:45 вместо 17:15;

№ 506 Новороссийск — Тамбов — не ранее 19:10 вместо 17:10.

Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить опоздания и восстановить движение по графику. Пассажиров поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечивают питанием. На вокзалах СКЖД можно бесплатно воспользоваться залами повышенной комфортности, комнатами длительного отдыха и камерами хранения. Также проводится возврат и переоформление билетов.