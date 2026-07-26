В Анапе в День ВМФ открыли мурал в честь Героя Советского Союза Дмитрия Калинина

Фото: Светлана Маслова

В День Военно-Морского Флота в Анапе появилось новое памятное место. На одном из зданий курорта торжественно открыли Стену памяти с масштабным портретом (муралом) легендарного командира Дмитрия Семёновича Калинина. Прославленный капитан отдал жизнь за освобождение анапской земли в годы Великой Отечественной войны.

Дмитрий Калинин — командир 2-го разведывательного отряда Штаба Черноморского флота. Его подвиг навеки вписан в ратную историю Кубани. В апреле 1943 года разведывательная группа под его командованием высадилась на занятом врагом побережье в районе Анапы. Попав в окружение, раненый командир в одиночку вел бой до последнего патрона, а затем подорвал себя и окруживших его фашистов противотанковой гранатой. За этот беспримерный героизм ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Создание масштабных уличных портретов защитников Отечества стало новой важной традицией для Анапы.

Стены памяти с портретами героев прошлого и настоящего помогают сохранять историческую преемственность поколениям. Масштабный мурал призван напомнить прохожим о цене, которую наши предки заплатили за мирное небо.

«Это важный элемент патриотического воспитания и просвещения. Даже те, кто никогда не слышал о подвиге капитана Калинина, увидев этот мурал на улице города, смогут заинтересоваться и открыть для себя эту важную страницу военной истории Анапы», — написала мэр Анапы Светлана Маслова.

В создании мемориального арт-объекта приняли участие местные депутаты, меценаты и талантливые художники. Жители города выразили искреннюю благодарность всем организаторам проекта за сохранение исторической правды и прославление мужества российских солдат всех поколений. Память о подвиге капитана Калинина теперь будет ежедневно встречать анапчан и гостей курорта.