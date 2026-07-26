Бастрыкин поручил доложить о мошенничестве при строительстве домов в Краснодаре

Следователи разбираются в ситуации

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался обращением жителей Краснодара, которые заявили о возможном мошенничестве со стороны строительной компании. Граждане утверждают, что оплатили возведение частных домов, но так и не дождались выполнения обязательств.

По данным СК, с 2024 года жители заключали договоры с представителями одной из строительных организаций. Для оплаты услуг некоторые граждане использовали ипотечные средства. Однако застройщик не выполнил работы в установленные сроки, а затем строительство прекратилось.

Обращения пострадавших в компетентные органы, по их словам, не помогли восстановить нарушенные права.

В Следственном управлении СК России по Краснодарскому краю организовали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить об обстоятельствах, установленных в ходе проверки, а после ее завершения — о результатах и мерах по восстановлению прав граждан, пострадавших от возможных мошеннических действий», — сообщили в ведомстве.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.