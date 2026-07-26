В Сочи толпа избила охранника бара, зачинщик задержан

Полиция разбирается в случившемся

Ночью рядом с одним из ночных заведений Сочи произошел серьезный конфликт, который перерос в массовую драку. Несколько человек избили 45-летнего охранника.

- Полиция оперативно задержала предполагаемого инициатора конфликта — им оказался 26-летний местный житель, - сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас полицейские ищут остальных участников инцидента. В отношении задержанного уже составлен протокол за неповиновение требованиям страж порядка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».