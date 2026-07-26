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НовостиПроисшествия26 июля 2026 15:03

В Сочи толпа избила охранника бара, зачинщик задержан

Массовая драка, в которой пострадал охранник, произошла в Сочи
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Полиция разбирается в случившемся

Полиция разбирается в случившемся

Ночью рядом с одним из ночных заведений Сочи произошел серьезный конфликт, который перерос в массовую драку. Несколько человек избили 45-летнего охранника.

- Полиция оперативно задержала предполагаемого инициатора конфликта — им оказался 26-летний местный житель, - сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас полицейские ищут остальных участников инцидента. В отношении задержанного уже составлен протокол за неповиновение требованиям страж порядка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».