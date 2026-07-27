Больше часа простоя: Крымский мост временно перекрывали утром 27 июля

Что произошло на мосту

Утром в понедельник, 27 июля, движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено более чем на час. Сейчас проезд полностью возобновлен, однако на подъездах со стороны Краснодарского края успела скопиться очередь.

Ограничения на путепроводе ввели рано утром. По информации официального оперативного канала информационного центра по ситуации на автомобильных подходах к мосту, сигнал о временном перекрытии поступил в 5:26.

Всех водителей и пассажиров, которые на момент остановки движения находились на самом мосту или непосредственно в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и строго следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Пауза в движении продлилась 1 час 19 минут. Проезд для машин открыли в 6:45.

Временная блокировка моста привела к образованию автомобильной пробки со стороны Кубани.

«По данным на 7:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания составляет около одного часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет», — уточнили в канале по ситуации на подъездах.

Водителям, планирующим поездку в Крым или обратно на материк, рекомендуют заранее отслеживать дорожную ситуацию и закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра безопасности.