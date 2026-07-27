Бизнес на «липовых» гостях: в Белореченске знакомые могут сесть на 10 лет за нелегальный завоз иностранцев

В Краснодарском крае полицейские раскрыли схему незаконного ввоза иностранцев в страну. Подельниками оказались 28-летняя жительница Белореченска и ее 30-летний знакомый из Республики Адыгея. Теперь им грозит внушительный тюремный срок.

Криминальный дуэт работал масштабно и без лишней скромности. По данным следствия, в течение целого года сообщники за деньги помогали иностранцам и лицам без гражданства незаконно проникать в Россию, обеспечивали их фальшивыми документами для проживания и помогали устраивать транзитные поездки по стране.

Для того чтобы беспрепятственно привезти в регион нелегалов, подельники использовали обманную схему. Они подавали в миграционные органы заведомо ложные сведения, на основании которых иностранцам оформляли и выдавали официальные приглашения на въезд в Россию. После пересечения границы криминальный тандем фиктивно зарегистрировал четырех иностранцев в самом Белореченске.

Лавочку прикрыли сотрудники местной полиции.

«В настоящее время соучастникам предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас уголовное дело находится на стадии расследования, фигуранты ждут суда, который определит меру их ответственности за незаконные «приглашения» иностранцев.