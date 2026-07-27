В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

Ограничения ввели в аэропорту Сочи Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром в понедельник, 27 июля, международный аэропорт Сочи временно ограничил прием и отправку авиарейсов. Особый режим ввели в связи с объявленной на территории курорта угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация), безопасность пассажиров и экипажей гражданских лайнеров сейчас находится в безусловном приоритете.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации», — прокомментировали в Росавиации.

Временный запрет на взлет и посадку самолетов ввели на фоне действующего в городе режима «беспилотной опасности». По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), сигнал тревоги из-за угрозы БПЛА действует на курорте с 7 утра.

В связи с ограничениями часть авиарейсов, следовавших в Сочи, временно перенаправляют на запасные аэродромы в соседние регионы (в частности, в Минеральные Воды).

Пассажирам, планирующим вылет из Сочи или ожидающим прилета близких, настоятельно рекомендуют следить за изменениями на онлайн-табло аэропорта и держать связь с представителями своих авиакомпаний. Об отмене ограничений будет объявлено дополнительно, как только угроза безопасности в небе над побережьем будет полностью снята.