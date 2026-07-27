Шопинг космических масштабов: Кубань вошла в тройку лидеров России по росту розничной торговли

Фото: Николай Оберемченко

Кубанцы и миллионы туристов, хлынувших на южные курорты, устроили в магазинах настоящий потребительский бум. По итогам первых пяти месяцев Краснодарский край вошел в топ-3 регионов страны по динамике оборота розничной торговли. Продажи на Кубани взлетели более чем на 11%, оставив далеко позади большинство субъектов РФ.

Аналитики агентства РИА «Новости» провели масштабное исследование рынка и составили свежий рейтинг регионов. Он показал, что в целом по стране розничный оборот вырос на 5% — это на два процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным драйвером потребительской активности эксперты единогласно называют стабильный рост реальных заработных плат населения.

Однако на Кубани аппетиты покупателей растут куда быстрее среднероссийских. Краснодарский край занял почетное третье место в общенациональном зачете. Опередить южный регион по скорости опустошения магазинных полок смогли лишь Чукотский автономный округ (+18,8%) и Ивановская область (+12,2%).

Торговые сети региона фиксируют рекордную кассу. Кубанский вклад в экономику страны выглядит весомо и убедительно. Динамика роста розничной торговли в крае составила внушительные 11,5%. В среднем каждый житель Кубани (включая младенцев) за пять месяцев оставил в магазинах 188,7 тысячи рублей. Доля Краснодарского края в общероссийском обороте розницы достигла 4,16%.

Для сравнения, абсолютными лидерами по объемам (но не по темпам роста) предсказуемо остаются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург — на эту тройку приходится более четверти (26,7%) всех покупок в стране.

А как дела у соседей?

Пока Краснодарский край штурмует вершину рейтинга, ближайшие географические соседи показывают куда более сдержанные результаты.

Кубанский размах потребления оказался не под силу другим южным регионам. Соседи по ЮФО отстали от лидера гонки в несколько раз. Республика Адыгея расположилась на 39-м месте рейтинга. Торговый оборот здесь за пять месяцев подрос на 5,6%, а средний житель потратил в магазинах 178,1 тысячи рублей. Ростовская область оказалась на 55-м месте с динамикой всего 4,5%. При этом в абсолютных цифрах средний житель Дона тратит даже больше кубанца — 209,7 тысячи рублей (сказывается обилие крупных оптово-розничных рынков), но сами темпы роста торговли там заметно замедлились.

Одежда и гаджеты вместо еды

Аналитики изучили структуру трат россиян и выявили любопытный тренд. Быстрее всего в стране растут продажи непродовольственных товаров — одежды, бытовой техники, гаджетов и стройматериалов. В этом сегменте динамика составила +7,2%. В то же время траты на продукты питания увеличились на более скромные 2,8% — это говорит о том, что люди стали свободнее тратить деньги на комфорт и развлечения, а не только на базовую корзину выживания.