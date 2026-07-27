В Краснодаре установится сухая и жаркая погода

Синоптики рассказали о погоде

В Краснодарский край возвращается жаркое и солнечное лето. После нескольких дней грозовых дождей и относительной прохлады погода на Кубани стабилизируется. О том, когда ждать возвращения зноя, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня территория Кубани попадет под влияние гребня антициклона. Это означает, что облаков в небе станет заметно меньше, вероятность осадков сведется к нулю, а солнечные лучи смогут беспрепятственно прогреть воздушные массы, - отметил Леус.

По словам метеоролога, наступившая рабочая неделя в Краснодаре начнется с комфортного тепла, но уже со вторника столбики термометров поползут вверх.

«Температура воздуха в Краснодаре сегодня составит +29…+31 °C. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм ртутного столба, что около нормы», — сообщил синоптик.

Уже во вторник, 30 июля, осадков в краевой столице не ожидается. Ночью температура опустится до комфортных +16…+18 °C, но днем солнце начнет припекать по-летнему — воздух прогреется до +31…+33 °C.