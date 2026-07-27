Кубань вошла в топ-5 регионов по объему досрочного погашения кредитов

Жители Кубани досрочно погасили кредиты на 13,6 млрд рублей за месяц Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Краснодарского края в июне направили на досрочное погашение кредитов 13,61 млрд рублей. По этому показателю регион занял четвертое место среди субъектов России, следует из данных Объединенного кредитного бюро.

За месяц жители Кубани полностью или частично закрыли 99,4 тыс. кредитных договоров.

В целом по стране объем досрочных выплат достиг 372,3 млрд рублей, что на 4,9% больше, чем в мае. Россияне направили средства на погашение 2,53 млн кредитов.

Из общей суммы 235,8 млрд рублей пришлось на полное закрытие кредитных обязательств, еще 136,4 млрд рублей - на частичное досрочное погашение.

Наибольший объем выплат пришелся на кредиты наличными - 183,7 млрд рублей. По ипотеке россияне досрочно внесли 130,6 млрд рублей, по автокредитам - 53,2 млрд рублей.