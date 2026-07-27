Где в Сочи есть бензин 27 июля 2026

Ситуация с топливом стабилизируется Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи по состоянию на 09:00 понедельника, 27 июля 2026 года работают 50 автозаправочных станций. Об этом сообщили городские власти.

На сегодняшний день в наличии:

- бензин АИ-100 - на 27 АЗС;

- бензин АИ-95 - на 36 АЗС;

- бензин АИ-92 - на 37 АЗС;

- дизельное топливо - на 42 АЗС;

- сжиженный газ - на 12 АЗС.

При этом на двух автозаправочных станциях «Роснефти» топливо отпускают только по топливным картам.

Для предотвращения дефицита на части заправок продолжают действовать ограничения на отпуск топлива. На АЗС «Роснефть» можно приобрести не более 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива на один автомобиль. Для станций, расположенных вдоль федеральных трасс, лимиты увеличены до 50 литров бензина и 300 литров дизельного топлива.

На АЗС «Лукойл» действует ограничение до 40 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива на один автомобиль.

Кроме того, одна автозаправочная станция временно приостановила отпуск топлива, еще четыре АЗС находятся на плановом ремонте.

Жителей и гостей курорта просят не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж.