На Кубани до конца года завершат строительство восьми крупных дорог

Почти 300 километров дорог отремонтируют в Краснодарском крае в 2026 году Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае до конца 2026 года завершат строительство и реконструкцию восьми крупных объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

За последние пять лет в Краснодарском крае привели в нормативное состояние более 2,3 тысячи километров автомобильных дорог. За этот же период в регионе построили и реконструировали свыше 30 дорог и мостов общей протяженностью 53 километра.

В числе проектов, которые планируют завершить в этом году, - первый этап обхода Тимашевска, обновление участков дорог в поселке Северном, трассы Динская - Пластуновская, реконструкция моста через реку Лаба в Усть-Лабинском районе, а также дорожные объекты в Горячем Ключе, Динском и Темрюкском районах.

Губернатор напомнил, что с 2021 по 2025 годы в регионе уже ввели в эксплуатацию новый Яблоновский мост через реку Кубань в Краснодаре, реконструировали участки трасс Краснодар - Ейск и Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края, а также обновили мост через Кубань в Усть-Лабинском районе.

Всего в 2026 году в Краснодарском крае планируют отремонтировать почти 300 километров региональных, межмуниципальных и местных дорог. Работы выполняют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и государственной программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».