Квадратный метр в новостройках Сочи подорожал до 756 тысяч рублей

Цены на новостройки в Сочи превысили 756 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Сочи достигла 756,7 тысячи рублей. Такие данные приводит аналитическая платформа bnMAP.pro.

По оценкам аналитиков, Сочи продолжает удерживать лидерство среди городов Краснодарского края по стоимости первичного жилья. Высокий спрос на недвижимость, ограниченное количество площадок под застройку и статус круглогодичного курорта поддерживают цены на рекордном уровне.

Сегодня стоимость одного квадратного метра в новостройках Сочи почти в несколько раз превышает показатели большинства других городов региона.

Эксперты отмечают, что рынок новостроек курорта сохраняет высокую стоимость даже на фоне изменений в ипотечном кредитовании и общей ситуации на рынке недвижимости. При этом основную долю предложения по-прежнему составляют жилые комплексы бизнес- и премиум-класса, что также влияет на среднюю цену квадратного метра.