На Кубани ребенку выплатили 1 млн рублей компенсации после тяжелого ДТП

В Лабинске приставы взыскали компенсацию в пользу пострадавшего в ДТП ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Лабинске судебные приставы взыскали 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу ребенка, получившего тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии.

В результате аварии первокласснику был причинен тяжкий вред здоровью. Суд обязал виновника выплатить пострадавшему компенсацию в размере 1 млн рублей, после чего в Лабинском городском отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство.

Для исполнения решения суда пристав наложил арест на банковские счета должника и запретил регистрационные действия с его автомобилем. После применения мер принудительного взыскания мужчина полностью погасил задолженность.

Деньги уже перечислены законному представителю первоклассника. Исполнительное производство завершено в связи с полным исполнением решения суда.