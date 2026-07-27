Сбой в расписании Сочи: более 60 авиарейсов задержаны после ограничений

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В международном аэропорту Сочи зафиксировано массовое отклонение от графика движения гражданских судов. Из-за ранее вводившихся ограничений на использование воздушного пространства сбилось расписание более 60 лайнеров, о чем свидетельствуют данные электронного табло воздушной гавани.

По состоянию на текущий момент задерживается обслуживание 32 вылетающих и 31 прибывающего самолета. Отложены рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень, Екатеринбург, Ереван и по другим направлениям. Пассажирам приходится ждать вылета от одного до пяти часов.

Нарушение графика произошло из-за временных мер Росавиации по ограничению полетов для обеспечения безопасности. Особый режим в Сочи продолжает действовать в аэропорту.