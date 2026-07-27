Пять членов одной семьи погибли в Сочи в дорожной аварии

Фото: Евгения ГУСЕВА

На трассе «Дублер Курортного проспекта» в Сочи произошла автомобильная авария с летальным исходом, унесшая жизни пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сочи, которая координирует проверку по факту происшествия.

По предварительной информации ведомства, ДТП случилось 26 июля около 22:30. Находясь за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser 200, 42-летний мужчина превысил скоростной режим в условиях мокрого дорожного покрытия. Водитель потерял контроль над управлением транспортным средством, в результате чего внедорожник протаранил препятствие — бетонную стену.

От полученных травм на месте скончалась семья из пяти человек: супруги и трое их несовершеннолетних детей. Еще три несовершеннолетних пассажира получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.

По факту гибели людей органы полиции возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Контроль за расследованием осуществляет городская прокуратура.