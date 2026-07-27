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НовостиПроисшествия27 июля 2026 8:45

На пляжах Анапы запретили заходить в воду из-за угрозы донных тягунов

Шторм и тягуны: на пляжах Анапы ввели полный запрет на купание
Ева МУР
Фото: Владимир Веленгурин

Фото: Владимир Веленгурин

В Анапе ограничили доступ к воде на всех пляжных территориях города. Решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями, сильным штормом и образованием опасных подводных течений, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Жителей и отдыхающих просят строго следовать рекомендациям спасательных служб, не игнорировать вывешенные на вышках красные флаги и полностью отказаться от водных процедур. Особое внимание спасатели рекомендуют обратить на безопасность детей, не допуская их нахождения у кромки воды.

Донные тягуны (рип-течения) представляют скрытую угрозу даже на мелководье, поскольку способны за секунды утащить человека далеко от берега. Работа спасательных постов на побережье переведена на усиленный режим. Ограничительные меры будут действовать до улучшения синоптической обстановки и снижения волнения на море.

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