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НовостиОбщество27 июля 2026 8:57

На Кубани мать троих детей отправили в колонию за долг по алиментам в 451 тысячу

Суд ужесточил приговор жительнице Кубани, задолжавшей детям 451 тысячу рублей
Ева МУР
Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Краснодарский краевой суд пересмотрел приговор 41-летней Юлии Хориной, уклонявшейся от финансового содержания троих несовершеннолетних детей. Ранее Калининский районный суд назначил женщине один год и четыре месяца исправительных работ, однако прокуратура сочла это наказание слишком мягким и оспорила его.

Апелляционная инстанция согласилась с позицией надзорного ведомства. В ходе заседаний подтвердилось, что с декабря 2024 года по август 2025 года местная жительница умышленно не выплачивала средства на содержание детей, в результате чего накопила долг на сумму свыше 451 тысячи рублей.

Суд изменил прежнее решение и назначил женщине реальный срок. Хорину приговорили к четырем месяцам лишения свободы, которые она проведет в колонии-поселении. Решение суда уже вступило в законную силу.