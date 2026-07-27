В Сириусе построили шесть новых воркаут-площадок с начала года

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На территории Сириуса продолжают развивать спортивную инфраструктуру. С начала года здесь открыли шесть новых воркаут площадок. Эти «фитнес-залы» под открытым небом подходят как для любителей активного образа жизни, так и для опытных спортсменов.

Площадки разместили вдоль беговых, пешеходных и велодорожек, что позволяет удобно совмещать разные виды активности: например, пробежку или велопрогулку с полноценной силовой тренировкой. Новые зоны для занятий спортом находятся на улицах Триумфальной, Голубой, Цимлянской, Трубачева, а также два комплекса обустроены на бульваре Надежд.

На площадках установлено все необходимое оборудование для тренировок с собственным весом: рукоходы, брусья, скамьи для пресса. Спортсмены могут заниматься по индивидуальной программе либо записаться на бесплатные тренировки с профессиональным тренером в спортивном парке.

«Все уличные спортплощадки — отечественного производства, они соответствуют стандартам безопасности», — рассказал глава ФТ «Сириус» Дмитрий Плишкин.

Для комфорта и безопасности посетителей использовано противоскользящее покрытие из резиновой крошки, предусмотрены зоны для отдыха между подходами.

Сейчас в «Сириусе» функционирует 16 открытых спортплощадок. Осенью планируется открыть еще одну площадку ГТО на улице Набережной.