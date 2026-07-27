19-летнего жителя Кропоткина накажут за видео с места атаки БПЛА в Краснодаре

Полицейские установили личность автора публикации Фото: Архив "КП".

В Краснодаре сотрудники Центра по противодействию экстремизму краевого Главка полиции выявили очередного нарушителя, опубликовавшего в сети кадры последствий беспилотной атаки.

В ходе интернет-мониторинга оперативники обнаружили видеозапись, на которой демонстрировалось горящее после атаки БПЛА складское помещение в Краснодаре, а также расположенные вдоль него объекты инфраструктуры. Авторство публикации удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался 19-летний уроженец Кропоткина, проживающий в краевом центре.

Молодой человек проигнорировал действующий в регионе официальный запрет на съемку и распространение материалов, связанных с атаками дронов и оборонными мерами. В его действиях усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 4.17 Закона Краснодарского края № 608-КЗ «Об административных правонарушениях». Материалы дела уже переданы в краевую администрацию для назначения штрафа.

«Постановлением губернатора Краснодарского края введен запрет на съемку и распространение материалов о работе систем противовоздушной обороны, последствий применения БПЛА, а также местах дислокации военных подразделений», – напомнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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