Фестиваль памяти Владимира Высоцкого прошел в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи прошел традиционный Всероссийский фестиваль памяти Владимира Высоцкого. Главным событием программы стали парусные соревнования, в которых состязались 70 юных яхтсменов в возрасте от 9 до 17 лет. По завершении спортивной части на территории ФГБУ «Юг Спорт» состоялся творческий вечер. После награждения победителей зрители услышали стихи и песни Высоцкого в исполнении сочинских бардов и преданных поклонников творчества поэта.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Сочи, концерт был приурочен к 45 летию со дня выхода первого посмертного сборника стихов Высоцкого «Нерв».

Заместитель главы курорта Елена Канюк отмтеила, что фестиваль стал для города доброй традицией: уже третье десятилетие подряд 25 июля в Сочи проходят творческие и спортивные мероприятия в память о поэте.

«Владимир Высоцкий любил отдыхать в Сочи и бывал здесь не один раз, в том числе и с концертами. И сочинцы, как и многие россияне, помнят и чтут память поэта», – сказала она.

Среди почетных гостей фестиваля – заслуженный артист России, лауреат премий «ТЭФИ» и «Шансон года» Александр Левшин. Онлайн приветствие участникам направил сын поэта Никита Высоцкий.

«Сочи – это особенный город для моего отца. Он здесь отдыхал, пел и находил вдохновение в самом городе, в людях, в море, в горах», – прокомментировал Никита Высоцкий.

Фестиваль прошел при поддержке администрации курорта и ряда организаций: Клуба авторской песни Сочи, спортивной школы олимпийского резерва по парусному спорту Краснодарского края, Федерации парусного спорта Сочи и Государственного музея Владимира Высоцкого.