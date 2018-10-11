Фото дня: Краснодар

В Краснодар доставили ковчег с частицей святого Иоанна Крестителя
Горы на Красной Поляне покрылись снегом Фото: gorkygorod.ru
В Краснодаре полностью открыли улицу Тургенева
В аэропорту Сочи "Стрижи" готовятся к полетам на "Формуле-1"
В Краснодаре появилась аллея парящих зонтиков Фото: instagram.com/centergoroda
В Краснодаре прошел фестиваль «Екатеринодар казачий»
Краснодар празднует 225-летний юбилей
Артиллерийские стрельбы под Краснодаром
В Кавказском заповеднике насчитали 740 зубров Фото: kgpbz.ru
В Геленджике проходит 12-й Гидроавиасалон
В Краснодарском авиаучилище принял присягу второй набор летчиц
Геленджик отпраздновал 187-й День рождения
В Краснодар c греческого острова Корфу доставили десницу святителя Спиридона Тримифунтского
Мама четверых детей из Геленджика стала третьей в конкурсе «Миссис Россия-2018»
В горах Кавказского заповедника пересчитали туров. Ученые говорят, что общая тенденция - рост численности рогатого населения. Фото: Кавказский заповедник
В Краснодаре после ремонта открыли Яблоновский мост
В Сочи к месту гибели 7-летнего мальчика несут цветы и игрушки
День ВДВ в Краснодаре
На Крымском мосту уложили первые рельсы
В Кавказском заповеднике ученые пересчитали медведей. По оценкам специалистов, популяция стабильна и составляет 400-450 особей. Фото: КГПБЗ
В Ейске прошла панихида по погибшим детям и учителю, который пытался их спасти
В Сочи тропический ливень затопил улицы Фото: vk.com/this_is_sochi
В Краснодаре спасатели тушат пожар в районе улицы Дзержинского
Краснодарцы сыграли в петанк перед матчем сборных России и Франции по баскетболу