Фото дня: Краснодар

В Краснодар доставили ковчег с частицей святого Иоанна Крестителя

Горы на Красной Поляне покрылись снегом Фото: gorkygorod.ru

В Краснодаре полностью открыли улицу Тургенева

В аэропорту Сочи "Стрижи" готовятся к полетам на "Формуле-1"

В Краснодаре появилась аллея парящих зонтиков Фото: instagram.com/centergoroda

В Краснодаре прошел фестиваль «Екатеринодар казачий»

Краснодар празднует 225-летний юбилей

Артиллерийские стрельбы под Краснодаром

В Кавказском заповеднике насчитали 740 зубров Фото: kgpbz.ru

В Геленджике проходит 12-й Гидроавиасалон

В Краснодарском авиаучилище принял присягу второй набор летчиц

Геленджик отпраздновал 187-й День рождения

В Краснодар c греческого острова Корфу доставили десницу святителя Спиридона Тримифунтского

Мама четверых детей из Геленджика стала третьей в конкурсе «Миссис Россия-2018»

В горах Кавказского заповедника пересчитали туров. Ученые говорят, что общая тенденция - рост численности рогатого населения. Фото: Кавказский заповедник

В Краснодаре после ремонта открыли Яблоновский мост

В Сочи к месту гибели 7-летнего мальчика несут цветы и игрушки

День ВДВ в Краснодаре

На Крымском мосту уложили первые рельсы

В Кавказском заповеднике ученые пересчитали медведей. По оценкам специалистов, популяция стабильна и составляет 400-450 особей. Фото: КГПБЗ

В Ейске прошла панихида по погибшим детям и учителю, который пытался их спасти

В Сочи тропический ливень затопил улицы Фото: vk.com/this_is_sochi

В Краснодаре спасатели тушат пожар в районе улицы Дзержинского

Краснодарцы сыграли в петанк перед матчем сборных России и Франции по баскетболу