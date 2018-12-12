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Фото дня: Краснодар

В Сочи появилось граффити с изображением Маяковского Фото: vk.com/youfeelmyskill

В Краснодаре на стене 9-этажного здания появилось граффити «Вернем Лео»

В сочинском селе из-за ливней частично обрушился мост Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По улицам Краснодара курсирует трамвай «Читайкин»

В Краснодаре прошла «Ночь искусств-2018»

Пилотажная группа «Стрижи» провела репетицию перед выступлением в Краснодаре

В Краснодаре прошел краевой шахматный турнир

Ливень в Туапсе разрушил автомобильный мост. Фото: администрации Краснодарского края.

Краснодарцы почтили память погибших во время трагедии в Керчи

В Краснодаре на фасаде пятиэтажки появилась картина «Весна» Фото: администрации города.

Курсанта, экстренно посадившего самолет в Адыгее, наградили Орденом Мужества

В Краснодар доставили ковчег с частицей святого Иоанна Крестителя

Горы на Красной Поляне покрылись снегом Фото: gorkygorod.ru

В Краснодаре полностью открыли улицу Тургенева

В аэропорту Сочи "Стрижи" готовятся к полетам на "Формуле-1"
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