Фото дня: Краснодар

В Сочи появилось граффити с изображением Маяковского Фото: vk.com/youfeelmyskill
В Краснодаре на стене 9-этажного здания появилось граффити «Вернем Лео»
В сочинском селе из-за ливней частично обрушился мост Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По улицам Краснодара курсирует трамвай «Читайкин»
В Краснодаре прошла «Ночь искусств-2018»
Пилотажная группа «Стрижи» провела репетицию перед выступлением в Краснодаре
В Краснодаре прошел краевой шахматный турнир
Ливень в Туапсе разрушил автомобильный мост. Фото: администрации Краснодарского края.
Краснодарцы почтили память погибших во время трагедии в Керчи
В Краснодаре на фасаде пятиэтажки появилась картина «Весна» Фото: администрации города.
Курсанта, экстренно посадившего самолет в Адыгее, наградили Орденом Мужества
В Краснодар доставили ковчег с частицей святого Иоанна Крестителя
Горы на Красной Поляне покрылись снегом Фото: gorkygorod.ru
В Краснодаре полностью открыли улицу Тургенева
В аэропорту Сочи "Стрижи" готовятся к полетам на "Формуле-1"