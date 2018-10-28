Фотогалереи
В Краснодаре прошел фестиваль «Эфес Кубани»

В Краснодаре прошел фестиваль «Эфес Кубани»

В Краснодаре прошел фестиваль «Эфес Кубани»

В Краснодаре прошел фестиваль «Эфес Кубани»

В Краснодаре прошел фестиваль «Эфес Кубани»

В Краснодаре прошел фестиваль «Эфес Кубани»

В Краснодаре прошел фестиваль «Эфес Кубани»

В Краснодаре прошел фестиваль «Эфес Кубани»

В Краснодаре прошел фестиваль «Эфес Кубани»

В Краснодаре прошел фестиваль «Эфес Кубани»

В Краснодаре прошел фестиваль «Эфес Кубани»

В Краснодаре прошел фестиваль «Эфес Кубани»

В Краснодаре прошел фестиваль «Эфес Кубани»

В Краснодаре прошел фестиваль «Эфес Кубани»
Новости 24
Пострадавшую от укуса львицы девочку переведут в больницу Краснодара
200 тысяч тонн винограда собрали на Кубани
Выездной матч «быков» против ЦСКА покажут в парке «Краснодар»
В Краснодаре проходит фестиваль «Эфес Кубани»
Автовокзал в Сочи возобновил работу регулярных рейсов
В Сочи полностью восстановили электроснабжение
В Отрадненском районе пропали две шкoльницы
Апшеронский район планируют расчистить к вечеру 29 октября
Частный дом сгорел в Сочи
“Красный крест” открыл сбор средств для пострадавших от наводнения в Краснодарском крае
Губернатор Кубани снова прибыл в пострадавший от наводнения Хадыженск после жалоб местных жителей
“Локомотив-Кубань” обыграл “Нижний Новгород” в Единой лиге ВТБ
Спортсмен из Динского района стал чемпионом мира по греко-римской борьбе
В Сочи восстановили движение транспорта на трех дорогах, поврежденных наводнением и селями
Из Краснодара в Сочи отправили дополнительный поезд с пассажирами задержанных составов
Гостиницы Краснодарского края приняли более 4000 пострадавших от наводнения и пассажиров задержанных поездов
Водоснабжение Туапсе восстановят в ночь на 28 октября
Жителям пострадавших от наводнения районов Кубани бесплатно восстанавливают документы
В Белореченском районе подтопило детский лагерь
Счастливые жители нового дома от «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре получили свои ключи
В Краснодарском крае начали выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения
В Краснодаре установили первый уличный объект современного искусства
Возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Адлером
В центре Краснодара на три дня отключат горячую воду
Медики обошли пять тысяч дворов в подтопленных населенных пунктах Краснодарского края
В Туапсинском районе восстановлен проезд грузовых и легковых авто по всем направлениями
Железнодорожное сообщение с Сочи возобновлено по одному пути
В пострадавших от наводнения районах Краснодарского края без воды остаются 19 тысяч домов