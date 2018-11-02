Пилотажная группа "Стрижи" готовится к выступлению в Краснодаре
Пилотажная группа "Стрижи" готовится к выступлению в Краснодаре
Пилотажная группа "Стрижи" готовится к выступлению в Краснодаре
Пилотажная группа "Стрижи" готовится к выступлению в Краснодаре
Пилотажная группа "Стрижи" готовится к выступлению в Краснодаре
Пилотажная группа "Стрижи" готовится к выступлению в Краснодаре
Пилотажная группа "Стрижи" готовится к выступлению в Краснодаре
Пилотажная группа "Стрижи" готовится к выступлению в Краснодаре
2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов