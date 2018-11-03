В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова